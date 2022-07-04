BIST 2.472
DOLAR 16,82
EURO 17,58
ALTIN 977,56
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanlığı: 142 terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı: 142 terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada “2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.” dedi ve haziran ayı raporlarını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklamalar:
-Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır.

-Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

-Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

-Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 70'i tatile gidemiyor Z kuşağı detayı daha fena
Ankette çarpıcı sonuç: Halkın yüzde 70'i tatile gidemiyor Z kuşağı detayı daha fena
Profesör maaşları 2022 temmuz zamlı kaç para oldu derecesine göre yeni zamlı maaş
Profesör maaşları 2022 temmuz zamlı kaç para oldu derecesine göre yeni zamlı maaş
MİT'ten Gara'da nokta operasyonu PKK'lı terörist Hanım Demir öldürüldü
MİT'ten Gara'da nokta operasyonu PKK'lı terörist Hanım Demir öldürüldü
Mühendis maaşları 2022 temmuz zammı yeni mühendis maaşları kaç para oldu?
Mühendis maaşları 2022 temmuz zammı yeni mühendis maaşları kaç para oldu?
Kaymakam maaşları 2022 temmuz zammı en düşük kaymakam maaşları kaç para oldu?
Kaymakam maaşları 2022 temmuz zammı en düşük kaymakam maaşları kaç para oldu?
Başkomiser maaşları 2022 temmuz zamlı yeni en düşük başkomiser maaşları
Başkomiser maaşları 2022 temmuz zamlı yeni en düşük başkomiser maaşları
Genel müdür maaşı 2022 temmuz zamlı kaç para oldu? Yeni zamlı genel müdür maaşı
Genel müdür maaşı 2022 temmuz zamlı kaç para oldu? Yeni zamlı genel müdür maaşı
Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı kaç para oldu yeni zamlı maaş
Hemşire maaşları 2022 temmuz zammı kaç para oldu yeni zamlı maaş
Fiyatlar cep yakıyor! Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Fiyatlar cep yakıyor! Otobüs biletlerinde taksit dönemi
Şube müdürü maaşları 2022 temmuz zamlı yeni maaşları kaç para oldu, güncel maaş
Şube müdürü maaşları 2022 temmuz zamlı yeni maaşları kaç para oldu, güncel maaş