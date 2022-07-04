İçişleri Bakanlığı: 142 terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada “2022 yılı Haziran ayında toplam 16 terör eylemi engellenmiştir.” dedi ve haziran ayı raporlarını açıkladı.

Abone ol

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan açıklamalar:

-Haziran ayında, içeriğinde İlkbahar/Yaz ve Eren/Abluka’nın da bulunduğu terör örgütü PKK’ya yönelik faaliyetlerimiz kapsamında; kırsal alanda 8’i büyük, 61’i orta çaplı olmak üzere toplam 12 bin 654 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 421 operasyon yapılmıştır.

-Operasyonlarda aralarında 1’i liste dışı, 1’i gri 2’si turuncu, 2’si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

-Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 791 şüpheli gözaltına alınmış ve 405 kişi tutuklanmıştır.

-Haziran ayında terör suçları kapsamında, 16 bin 220 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 6 bin 141 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 87 kişi yakalanmıştır.