Emekliye yeni promosyon imkanı! 5 bin 250 TL verilecek

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 5 bin 250 TL’ye varan ödül imkanı sunduğunu duyurdu.

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Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 5 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanından yararlanabiliyor. Banka, bin 500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği ''Yakınını getir'' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.