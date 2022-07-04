Buket Aydın ilk eşi Erce Baykal kimdir neden, ne zaman boşandılar?

Haber sunucusu olan Kanal D ekranlarında ana haber bültenini sunduğu dönemlerde büyük ses getiren Buket Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. 37 yaşında olan Buket Aydın aslen Bursalı. 2013 yılında Erce Baykal ile evlenen Buket Aydın'ın bu evliliği 2022 yılında anlaşmalı olarak bitti. Daha sonra Buket Aydın'ın adı Emir Sarıgül ile anıldı.

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Ekranların sevilen yüzü, deneyimli spiker Buket Aydın son günlerin en çok merak edilen ve hayatı araştırılan isimlerinden biri oldu. Bir dönem Kanal D ana haberi sunan ve o dönemde büyük ses getiren Buket Aydın 2020 yılında Kanal D'deki görevinden ayrıldı. Kovuldu iddialarını sert bir dille yalanlayan Buket Aydın dinlenmek için ayrıldım diyerek dedikodulara son vermişti. 37 yaşında olan Buket Aydın bir evlilik yaptı, ilk eşi Erce Baykal'dan 2022 yılında ayrıldı. Aslen Bursalı olan Buket Aydın, bir dönem Emir Sarıgül ile anıldı.

Buket Aydın kimdir: Buket Aydın 1 Ocak 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir.İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Aydın haber sunuculuğu yapabilmek için bazı özel dersler aldı.

Kadıköy'de bulunan bir Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak bu kursu iyi bir derece ile tamamlamıştır.

Buket Aydın ilk olarak özel bir radyoda spikerlik yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına transfer oldu.Burada spor haberleri,sabah haberleri ve haftasonu akşam haberleri sunumu yapan usta isim daha sonra 2009 yılında CNN Türk kanalına geçiş yaptı.

CNN'de bir süre görev yaptıktan sonra 2010 yılında TRT Türk ekranlarında yayınlanan "Gümüş Hilal" programının sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın 2011 yılında NTV kadrosuna girmiştir.

NTV'de ana haber ve gece haberlerini sunan Buket Aydın 2018 yılında Kanal D'ye geçiş yaparak ana haber bültenini sunmaya başlamıştır.Aydın 2019 yılının ocak ayında Kanal D Haber Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

Buket Aydın 9 Mayıs 2020 tarihinde aldığı karar ile Demirören Medya Grubu'nda bulunduğu görevlerden ayrıldığını açıklamıştır.

2013 yılında iş adamı Erce Baykal ile bir evlilik gerçekleştiren Buket Aydın 13 Mayıs 2020 tarihinde bu evliliği bitirmiştir..