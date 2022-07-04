Asgari ücrete zam oranının açıklanmasıyla evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde evde bakım maaşları hesaplara yatması bekleniyor Gelen zam kararı sonrası engelli maaşları ve yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş maaşı da artmıştı. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte, bayramdan önce yatar mı?

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Evde bakım maaşı ile ilgili sorgulamalar, açıklanan enflasyon oranı sonrası merak ediliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5500 liraya yükseldiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ayın 15'inde ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte, bayramdan önce yatar mı?



Bayramdan önce yatar mı: Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce aylıklar hak sahiplerinin hesaplarında olacak.

Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi

Ne zaman yatacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2022

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır: Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.