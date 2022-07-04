Gazeteci Hadi Özışık, "İlhan Kesici'nin bu videosu CHP'yi yine kızdıracak" diyerek Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çok konuşulan cenazesinde İlhan Kesici'nin katılımıyla ilgili eleştirileri yorumladı.

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Allah rahmet eylesin Mahmut Efendi'nin cenaze törerine CHP'li olarak katılan tek isim biliyorsunuz İlhan Kesici'ydi.

İlhan Bey bu cenazeye katıldı diye bugüne kadar "İlhan Kesici cumhurbaşkanı olsun, başımızın tacı" diyenler hemen yaygarayı koparmaya başladılar. İlhan Kesici iki dakikada hain oldu.



Ne bekliyorsun Ekrem İmamoğlu seçimlerde gidecek Yasin okuyacak, hatta bir yerde ayet okuyacak, İlhan Kesici Mahmut Efendi'nin cenazesine katıldı diye linç ediliyor. Yahu adam hafız, adam muhafazatar, adam demokrat... Sen adamdan solcu olmasını istiyorsun, kendi değerlerinden vazgeçsin istiyorsun. Geçer mi İlhan Kesici...