Kurban Bayramı hava durumu inanılmaz! Arefe günü başlıyor Türkiye'yi sel alacak

TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmini planları altüst etti. Kurban Bayramı'nın arefesinde yurtta hava tamamen değişiyor. Bayramın ilk gününde yurdun 4'te üçü şiddetli yağmurun etkisi altına giriyor. Bayramın ikinci günü de yağışlar devam ediyor. Bayrama kadar ise bazı illerde çok yüksek hava sıcaklıkları kayda girecek. İşte bugün ve bayram haftasının hava durumu tahmini:

Abone ol

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü haftalık son hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre Türkiye önce aşırı sıcakların etkisi altına girecek ardından da şiddetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin tahminlerine göre cuma gününe kadar yurtta yağış yok. Ancak Kurban Bayramı arefesinde hava durumu tamamen değişecek. Yurdun bir kesiminde şiddetli yağışlar görülerken bir kesiminde termometre 40 derecenin üstünü gösterecek.

Cuma günü hava değişiyor: Kurban Bayramı arefesinde hava durumunda önemli bir değişiklik olacak. Yurdun bir kesimi aşırı sıcakların etkisinde kalırken, bazı yerlerinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de çok kuvvetli yağmur var. Erzincan, Gümüşhane, Artvin, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde de Kurban Bayramı arefesinde sel baskınlarına sebep olabilecek yoğunlukta yağış görülecek. Ege Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise 40 dereceyi bulan yer yer bunu da aşan aşırı sıcaklar etkili olacak.

Kurban Bayramı'nın ilk günü hava çok kötü: 8 Temmuz 2022 Cumartesi günü Kurban Bayramı'nın ilk günü... Meteorolojinin yayınladığı haritalı hava durumu tahminine göre bayramın ilk günü şiddetli yağışlar yurdun 4'te 3'ünü vuracak. Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında her yerde çok kuvvetli yağışlar görülecek. İstanbul'dan Van'a, Ankara'dan Samsun'a kadar Marmara, İç Anadolu, İç Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış var.

Kurban Bayramı'nın 2. gün olan 10 Haziran pazar günü yağışlar şiddetini kesmeden devam edecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Ankara, Tokat, Sivas, Samsun, Trabzon, Ordu, Sinop dahil bir çok ilde kuvvetli yağışlar sel baskınlarına sebep olabilecek yoğunlukta olacak. Bayramın ikinci günü yağışlar Akdeniz bölgesi kıyı şeridini de vuracak. Antalya dahil bir çok ilde çok kuvvetli yağmur var.