Bayram havası çok fena kurban kesmek zor! Meteoroloji uyardı Cuma başlıyor İstanbul Ankara, Bursa
TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden gelen son hava durumu tahmini planları altüst etti. Kurban Bayramı'nın arefesinde yurtta hava tamamen değişiyor. Bayramın ilk gününde yurdun 4'te üçü şiddetli yağmurun etkisi altına giriyor. Bayramın ikinci günü de yağışlar devam ediyor. Bayrama kadar ise bazı illerde çok yüksek hava sıcaklıkları kayda girecek. İşte bugün ve bayram haftasının hava durumu tahmini:
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü haftalık son hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre Türkiye önce aşırı sıcakların etkisi altına girecek ardından da şiddetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin tahminlerine göre cuma gününe kadar yurtta yağış yok. Ancak Kurban Bayramı arefesinde hava durumu tamamen değişecek. Yurdun bir kesiminde şiddetli yağışlar görülerken bir kesiminde termometre 40 derecenin üstünü gösterecek. Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü Kurban kesmek hayli zor olacak. Zira Türkiye'nin büyük bir kesimi sel baskınlarına sebep olabilecek şiddette yağışlar alacak. İşte Meteoroloji Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlerle hem bu haftanın hem Kurban Bayramı'nın hava durumu raporu:
Cuma'ya kadar sıcaklar vuracak : Bugün itibariyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde termometre aşırı sıcaklarla kırmıza geçecek. Trakya bölgesinde Edirne'de hava sıcaklığı 35 dereceye fırlarken, Ege bölgesinde İzmir ve Manisa 38 derece sıcağı görecek. Antalya'da hava sıcaklığı bugün 37 dereceye ulaşacak, Adana 35 derece, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Maraş, Batman ve Diyarbakır'da sıcaklık 38 derecenin üstünde olacak. Yurdun diğer kesimlerinde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinde. Yurtta yağış görülmeyecek.
Perşembe günü dikkat!: Salı ve çarşamba günü aşırı sıcakların etkisindeki illerde hava durumu değişmeyecek. 7 Temmuz Perşembe günü ise aşırı sıcaklar Doğu Anadolu bölgesini etkilemeye başlayacak. Erzincan, Elazığ, Tunceli illeri, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki aşırı sıcak hava dalgasından etkilenecek. Bu illerde sıcaklık 38 derecelere vuracak.
Bayram arefesi olan Cuma günü hava değişiyor: Kurban Bayramı arefesinde hava durumunda önemli bir değişiklik olacak. Yurdun bir kesimi aşırı sıcakların etkisinde kalırken, bazı yerlerinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışlar Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olacak.