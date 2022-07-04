Muratti fiyat 2022 temmuz zammı kaç para oldu Muratti zam mı geldi yeni fiyatı

Ocak ayından beri 8 lira artan sigara fiyatlarına 5 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık bir zam daha geldi. Yeni zammın ardından Philip Morris marka sigara fiyatları merak konusu oldu. Peki 5 Temmuz yeni sigara zammı sonrası Muratti sigara fiyatları kaç para oldu?

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Sigara zam mı geldi, 2022 5 Temmuz sigara zammı kaç para oldu soruları bugün sigara tiryakilerinin gündeminde. Ocak ayından beri 8 liralık bir artışın yaşandığı sigara fiyatlarına 2 liralık bir zam daha geldi. Buna göre Philip Morris markalı Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaralarının fiyatları da güncellendi. Peki Marlboro kaç para oldu? İşte 5 Temmuz 2022 yeni Muratti sigara fiyatı...

Sigara fiyatlarına 2'şer liralık zam geldi:

Philip Morris, BAT ve JTI grubuna ait sigara fiyatlarına 2'şer TL zam geldi.

İşte zam sonrası güncel fiyatlar:

Marlboro Edge: 29 TL

Marlboro Touch: 30 TL

Marlboro: 31 TL

Parliament: 31,50 TL

Parliament Midnight Blue: 30,50 TL

Muratti: 29 TL

Muratti Blu: 28 TL

Lark: 28 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Dr. Fizyoterapist Gamze Şenbursa, sigara içenlerin yüzleşmek istemediği konuları sizler için sıraladı. İşte sigarayı bırakmanız için 14 neden:

Gözaltı torbaları: İyi bir gece uykusu uyuyamamaktan nefret etmiyor musunuz? Ve bu ertesi gün yüzünüzden okunuyor. Bir çalışmaya göre eğer sigara içiyor iseniz gece uykunuzun içmeyenlere göre 4 kat daha rahatsız olduğu bulunmuş. Gece sürekli dönmenizin veya kalkmanızın sebebi nikotin olabilir. Ve ne yazık ki zayıf uyku hiçbir zaman güzel bir uykuyla eşit olamaz.

Psöriasis: Psöriasis otoümmin kaynaklı bir cilt problemidir, adil olmak gerekirse hiçbir zaman sigara içmemiş olsanız da bu hastalığa sahip olabilirsiniz. Fakat sigara kullanıyorsanız derinizin pul pul olma ihtimali artar.

Ortalama 10 sene boyunca günde 1 paket sigara içiyorsanız psöriasis riski %20 artar. 11-20 yıl arasında ise bu risk % 60’tır. (Eğer hamilelik ve çocukluk döneminde dumana maruz kalınırsa risk yükselir).

Sararmış dişler: Gözalıcı dişlere sahip olmak istemez misiniz, tıpkı Hollywood yıldızları gibi? Eğer sigara içiyorsanız bu hayale hoşça kal diyebilirsiniz. Nikotin dişlerde lekelenme yapar. Sonuç olarak sigaraya ödediğiniz ücrete artı bir de diş beyazlatmak için doktora vereceğiniz ücreti ekleyin.

Vakitsiz yaşlanma ve kırışıklıklar: Kırışıklık ilerleyen yaşlarda herkezde görülür fakat genç ve sigara içen insanlarda da oluşabilir. Uzmanlar sigaranın yaşlanma etkilerini arttırdığı konusunda hemfikir. Bu sebepten sigara içenler içmeyenlere göre ortalama 1.4 yaş daha fazla gösteriyor.

Neden sigara ciltte kırışıklığa sebep oluyor? Sigara cilt dokusunu esnek ve sağlıklı görünüşünü koruyan kan akışını engelliyor. Cilt yeterince kanlanamadığı için kırışıklıklar oluşuyor.

Sarı parmaklar: Sigaranın içindeki nikotin sadece dişlerinizi kahverengileştirmiyor (ve evinizin duvarlarını), aynı zamanda parmak ve tırnaklarınızı da sarartıyor. İnternette araştırma yaparsanız, limon suyu ve beyazlatıcı solüsyon ile hazırlanan evde uygulanabilecek reçeteler bulabilirsiniz. Sigarayı bırakmak daha kolay ve daha az ağrılı değil mi?

İncelmiş saçlar: Sanki cildinizde yarattığı kırışıklar yetmezmiş gibi sigara saçlarınıza da zarar veriyor. Uzmanlar sigaranın içindeki toksik kimyasalların saç foliküllerindeki DNA’ya ve hücrenin genelindeki serbest radikallere zarar verebileceğini düşünüyor.

Sonuç sigara içenler daha ince saçlara sahip oluyor ve içmeyenlere göre daha önce beyazlıyor. Tabi beyazlayacak saçları kalırsa. Tayvan’da erkekler üzerinde yapılan çalışmada sigara içen erkeklerin içmeyenlere göre saçlarını kaybetme riskinin 2 katı olduğunu göstermiş. Kellik riski daha fazla.

Yara iyileşmesi: Nikotin vazokonstrüksiyona (damarlarda daralmaya) sebep olur, kan damarlarındaki daralma oksijenden zengin kanın yüz ve vücudun diğer bölgelerindeki küçük damarlardaki akışını limitler. Bu da yaralarınızın daha uzun zamanda iyileşeceği anlamına gelir ve sigara içmeyen birine göre daha büyük ve kırmızı yara izine sahip olursunuz.

Sigara içenlerin cerrahi sonrasında optimum iyileşmeye ulaşamadığını gösteren birçok bilimsel çalışma vardır. Hatta sigara içenlerde estetik operasyon sonrası yeterli kanlanma olmamasından ve deride dökülme riski yüksek olduğundan, operasyon sigarayı bırakana kadar yapılmaz.

2022 BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 28 TL

Kent D-Range: 28 TL

Kent (Blue, Grey, White): 29 TL

Kent Slims: 31 TL

Rothmans: 27,50 TL

Tekel 2000: 27,50 TL

Tekel 2001: 27,50 TL

Viceroy: 28,00 TL

Pall Mall: 28,00 TL

Samsun: 28,00 TL

Maltepe: 28,00 TL

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL