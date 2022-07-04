Komşu dükkanın oğlu dehşet saçtı! Konya'da feci olay

KONYA'dan son gelen haber kan dondurdu. Kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin komşu kuyumcunun oğlu tarafından silahla öldürüldü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, komşu dükkan sahibinin oğlu tarafından vurulan kuyumcu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hacı Seyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin (60) ve komşu kuyumcunun oğlu O.Y. (27) arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda O.Y, silahla Şahin'e ateş etti. Yusuf Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şahin'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan O.Y, kısa süre sonra polis ekiplerince evinde yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.