Çalışma Bakanı Bilgin: Enflasyon yüksek çıktı bu kadar artış beklemiyorduk

Enflasyonun Haziran 2022'de 78,62 olarak açıklanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bakan Bilgin EYT bekleyenler ve asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılması talepleri için de açıklama yaptı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enlasyonla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

-Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

-Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

-Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

Asgari ücrete 3 ayda bir zam talebi

-Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

-Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

EYT düzenlemesi

-Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz.