BIST 2.456
DOLAR 16,83
EURO 17,60
ALTIN 978,42
HABER /  EKONOMİ

Çalışma Bakanı Bilgin: Enflasyon yüksek çıktı bu kadar artış beklemiyorduk

Çalışma Bakanı Bilgin: Enflasyon yüksek çıktı bu kadar artış beklemiyorduk

Enflasyonun Haziran 2022'de 78,62 olarak açıklanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bakan Bilgin EYT bekleyenler ve asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılması talepleri için de açıklama yaptı.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin enlasyonla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:
-Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

-Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

-Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık.

Asgari ücrete 3 ayda bir zam talebi
-Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

-Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker.

EYT düzenlemesi
-Emeklilikte Yaşa Takılanla (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bayram havası çok fena kurban kesmek zor! Cuma başlıyor meteoroloji listesi İstanbul Ankara, Bursa
Foto Galeri Bayram havası çok fena kurban kesmek zor! Cuma başlıyor meteoroloji listesi İstanbul Ankara, Bursa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2022 Temmuz'da engelli maaşı zammı ne oldu, bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar?
2022 Temmuz'da engelli maaşı zammı ne oldu, bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar?
Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi
Yangın helikopterleri Gemlik’e geldi
Lark fiyatı 2022 kaç para oldu yeni zamlı sigara fiyatları listesi
Lark fiyatı 2022 kaç para oldu yeni zamlı sigara fiyatları listesi
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye ve Avusturya arasında ortak mekanizme kuruluyor
İçişleri Bakanı Soylu Türkiye ve Avusturya arasında ortak mekanizme kuruluyor
Muratti Blu fiyatı zam geldi kaç para oldu 5 Temmuz yeni sigara fiyatı
Muratti Blu fiyatı zam geldi kaç para oldu 5 Temmuz yeni sigara fiyatı
Parliament Midnight Blue fiyat 2022 5 Temmuz kaç para oldu yeni fiyat listesi
Parliament Midnight Blue fiyat 2022 5 Temmuz kaç para oldu yeni fiyat listesi
Muratti fiyat 2022 temmuz zammı kaç para oldu Muratti zam mı geldi yeni fiyatı
Muratti fiyat 2022 temmuz zammı kaç para oldu Muratti zam mı geldi yeni fiyatı
Komşu dükkanın oğlu dehşet saçtı! Konya'da feci olay
Komşu dükkanın oğlu dehşet saçtı! Konya'da feci olay
Parliament fiyat 2022 yeni zam kaç para oldu 5 Temmuz Parliament fiyatı ne kadar oldu?
Parliament fiyat 2022 yeni zam kaç para oldu 5 Temmuz Parliament fiyatı ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yüksek çıkan enflasyonla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yüksek çıkan enflasyonla ilgili açıklama