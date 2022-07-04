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Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Enflasyon etkisiyle otel tatilleri fiyatlarının aşırı yükselmesiyle vatandaşın tercihi daha ekonomik olan çadır ve karavan tatili oldu. Kurban Bayramı ile 15 Temmuz tatilini birleştirenler kamp alanları rezervasyonlarını doldurdu.

Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arasında kalan iki günün idari izin olarak açıklanmasının ardından iç turizmin önemli destinasyonlarından Kuzey Ege'de tatillerini geçirmek isteyenler, çadır ve karavan kamplarında rezervasyon yoğunluğu oluşturdu.

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Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi arasındaki 145 kilometrelik sahil şeridini kapsayan Kuzey Ege'ye tatilcilerin ilgisi artıyor.

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Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Bölgedeki kamp alanlarına çadırıyla gelerek konaklayanlardan gecelik kişi başı 75 lira, karavanıyla gelenlerden ise kişi başı ücrete ek olarak 150 lira alınıyor. Çadır kiralayanların ödediği ücrete, yatak, masa, sandalye, mutfak, duş ve tuvalet kullanımı da dahil ediliyor.

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Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kuzey Ege'nin doğa, termal ve tarih turizmi açısından zengin seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

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