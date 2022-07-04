Kurban Bayramı için çadır ve karavana talep rekor kırıyor! Otel tatillerine ekonomi yetmedi

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arasında kalan iki günün idari izin olarak açıklanmasının ardından iç turizmin önemli destinasyonlarından Kuzey Ege'de tatillerini geçirmek isteyenler, çadır ve karavan kamplarında rezervasyon yoğunluğu oluşturdu.