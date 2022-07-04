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İtalya Başbakanı Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye geliyor

İtalya Başbakanı Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Draghi Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

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İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ziyareti kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek.

İlgili bakanların katılımıyla yapılacak zirvede, Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Draghi'nin temasları sırasında, stratejik ortak ve NATO müttefiki İtalya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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