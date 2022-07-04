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Asgari ücrette esas artış yılbaşında! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! 

Asgari ücrette esas artış yılbaşında! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! 

 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çalışanların enflasyona ezdirilmemesi için önemli adımlar atıldığını belirtti ve asgari ücrete ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete zam yapıldı ve 1 Temmuz itibari ile net 5 bin 500 lira oldu. İş verene desteğin az olduğuna dair eleştiriler olduğunu söyleyen  AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan önemli açıklamalar yaptı.  Asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin de konuşan Turan, şunları kaydetti:

"Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi ocak ayında yapıldı. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam, ilave artış demek. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Ayrıca ocak ayında işveren için damga ve gelir vergisi kaldırılarak 450 lira destek sağlanmıştı. Şimdiki 100 lira destek de işverenimiz için ilave destektir. Toplamda 550 lira bir destek söz konusu. Bu konuyu iyi değerlendirmek lazım.

Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var.

Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam edecek. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye'de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan Kararları ile sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok."

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