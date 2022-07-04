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AİHM'den Osman Kavala açıklaması! Detaylar belli oldu

AİHM'den Osman Kavala açıklaması! Detaylar belli oldu

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala dosyası için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ele alacağı günle ilgili açıklama yaptı.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala davasıyla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala davasının 11 Temmuz 2022 tarihinde saat 11.00'de Strasbourg'daki AİHM binasında "açık olarak görüleceğini" duyurdu.

Büyük Daire bu duruşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “kararların bağlayıcılığı”nın düzenlendiği 46/1 maddesine dayanarak, Türkiye’nin AİHM kararına uymaması konusunu görüşecek.

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