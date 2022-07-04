ABD'li senatör Lindsey Graham: F-16'lar Türkiye'ye satılsın diye her şeyi yapacağım

AMERİKA Senatosu'nun önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçilerinden Lindsey Graham, Ankara ziyareti sonrası yaptığı açıklamada; F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması için Senato'da elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

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Türkiye; F-16 savaş uçakları tedariki ve modernizasyonunun Kongre'den geçmesi için yürüttüğü diplomatik çabaları hızlandırdı. ABD'nin en önemli senatörlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, bu hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin ardından Twitter'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman Türkiye karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan Graham; Türkiye'ye F-16 satışının yapılması için çalışacağını söyledi:

-"NATO üyesi ve değerli bir Amerikan müttefiki olan Türkiye'ye çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdim. Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da Türkiye ve ABD; iki ulus arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atmak zorunda.

Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

İbrahim Kalın ile görüşmüştü

ABD'li Senatör Lindsay Graham, Ankara'da Mabeyn Köşkü'nde dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmüştü.

Biden ne demişti?

ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrası düzenlediği basın toplantısında; Türkiye'ye F-16 jetlerinin satılması gerektiğini belirtmişti:

"Türkiye'ye F-16'ları satmamız, varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum."