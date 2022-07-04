Bakanlık açıkladı! Türkiye ve Ukrayna arasında kritik görüşme

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Ukrayna askerî heyetlerinin bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. irdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk ve Ukrayna askerî heyetleri, 4 Temmuz 2022’de Millî Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.