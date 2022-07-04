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Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçı öncesi sakatlardan müjde!

Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçı öncesi sakatlardan müjde!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan müjdeli haber geldi. Crespo, Gustavo, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, Dinamo Kiev maçında görev yapabilecek.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz'in kampa getirilmemiş, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş ise tedavi olmak için İstanbul'a dönmüştü. Avusturya'da 1 Temmuz'da başladığı çalışmalarını 7 Temmuz'da sonlandıracak sarı-lacivertlilerde yapılan kontroller neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadı. 4 oyuncunun 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Öte yandan ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor. 

4 oyuncunun geleceği belirsiz
Sarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. 

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