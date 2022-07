Tokat'ta art arda 7 deprem meydana geldi! Uzman isim Tokat'ı uyardı

Prof. Dr. Eren Yürüdür, art arda yaşanan depremleri değerlendirerek, “Tokatlıların şunu bilmesi gerekiyor. Bu depremler olacak. Olmaya devam edecek. Asıl olan tedbirleri almaktır” dedi.

Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Tokat’ta dün gece saatlerinde 1.9 ile 3.4 büyüklüğünde 7 deprem meydana geldi. Kısa süreli korkuya neden olan depremlerin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Yürüdür değerlendirmelerde bulundu. Yürüdür, Tokat Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hemen güneyinde yer alan aynı zamanda depresyon ovası niteliğinde bulunan bir şehir olduğunu belirterek, “Depremin gerçekleştiği köyler Pazar ilçesine yakın, ovanın güneyinde Akdağlar eteğinde bulunan yerleşmeler. Küçük bir kırık hattının oynadığını düşünüyorum. Zaten büyük bir enerji üretmedi deprem. Herhangi bir hasara yol açmadı. Özellikle Kuzey Anadolu hattının zoonu içerisinde yer alan Erbaa, Niksar, Reşadiye başta olmak üzere orada yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere Tokatlıların şunu bilmesi gerekiyor. Bu depremler olacak. Olmaya devam edecek. Asıl olan tedbirleri almaktır” dedi.

“Her an deprem olacak gibi hazırlıklı olmalıyız”

Yürüdür, küçük sarsıntıların iyi tarafının enerji boşalması olduğunu ifade ederek, “Deprem hasarsız atlatıldı. Oradaki büyük bir enerjinin biriktiğini varsayalım ve bunun birden boşaldığını varsayalım. O zaman tabii ki daha kötü hadiseler, hasar, can kayıpları meydana gelebilir. Ama bu küçük depremler oradaki enerjiyi peyderpey boşaltmış oluyor. Depremler tahmin edilemiyor. Sadece konunun uzmanları detaylı çalıştıklarında çok uzun zamandır oynamamış hatlardaki enerji birikimiyle ilgili akıl yürüterek, çok kırılan bir sahada kırılmamış bölgeleri tespit ederek buralarda deprem olabilir diyorlar. Ama her an deprem olacak gibi hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.