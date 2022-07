Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Süreci tedrici olarak devam ettirmek istiyoruz. Bölgede kalıcı bir barışa ihtiyaç var" dedi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Süreci tedrici olarak devam ettirmek istiyoruz. Bölgede kalıcı bir barışa ihtiyaç var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme adımlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

"Süreci tedrici şekilde devam ettirmek istiyoruz"

Ermenistan ile güven artırıcı adımların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Kargo uçuşlarının başlaması gibi bazı adımlar atıldı. Yani bunlara güven artırıcı adımlar diyoruz. Sonuçta biz süreci tedrici şekilde devam ettirmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi can Azerbaycan ile de her aşamada istişare halindeyiz, süreci onlarla birlikte koordine ediyoruz" dedi.

"Bir an önce kapsamlı Barış Anlaşmasının imzalanmasını istiyoruz"

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre bölgede barışa ihtiyacın olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Diğer taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi de destekliyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan'a teklif ettiği kapsamlı barış anlaşmasının imzalanmasını da bir an önce istiyoruz. Çünkü bölgede bir barışa ihtiyacımız var. Azerbaycan ile Ermenistan arasında mutabakata varılan başta Zengezur Koridoru olmak üzere altyapı projelerinin de hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü orta koridor Ukrayna savaşından sonra daha çok önem kazandı. Bu tür projelerin de hayata geçmesinde fayda var."

"Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrar için her birlikte adımlar atmamız lazım"

Ermenistan'da bir kesimin barışa karşı olduğunu aktaran Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine can Azerbaycanla Ermenistan arasında Ortak Sınır Komisyonu olsun, diğer konularda da çalışma bakımından ilerlemeler var, en azından görüşmeler devam ediyor. Yani, Güney Kafkasya'da kalıcı bir istikrar için her birlikte adımlar atmamız lazım. Buna da bizim gördüğümüz önümüzdeki en büyük engel maalesef Ermenistan üzerindeki baskı. Bir kısım kesinlikle normalleşmeyi istemiyor, bir kısmı destek veriyor. Ermenistan içindeki aşırı gruplar başbakanın evine saldırıyorlar, ciddi bir baskı oluşturuyorlar. Bu da Ermenistan'ın normalleşme konusunda gerek Azerbaycanla gerekse de Türkiye'yle cesur bir adım atmasının önünde bir engel oluşturuyor. Ama biz önümüzdeki süreçte bu yapıcı tutumumuzu devam ettirmek istiyoruz."

Ermenistan ile görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu şunları aktardı:

"Avusturya'ya Viyana'ya teşekkür ediyoruz. Ama bundan sonraki görüşmeler niye Türkiye'de ve Ermenistan'da olmasın? Biz hatta Ermenistan'a teklifte de bulunduk, ilk toplantıyı Erivan'da yapabiliriz dedik. Ama henüz Ermenistan buna hazır değil içerdeki baskı sebebiyle. İlerde bu tür görüşmeler de olabilir, kalıcı barış ve istikrar için bu adımların atılması gerekiyor. "