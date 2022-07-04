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Filenin Sultanları'ndan Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya!

Filenin Sultanları'ndan Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya!

19. Akdeniz Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde İtalya'ya 3-1 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda finalde İtalya'ya 3-1 yenilen Kadın Milli Voleybol Takımı, gümüş madalya elde etti.

Milli Voleybol Takımı, ​​​​​​​Palais Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda İtalya ile final karşılaşmasına çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş'ın da izlediği maçta rakibine 24-26, 20-25, 25-22 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kaybeden milliler, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Milli takım adına maçın skoreri 15 sayıyla İlkin Aydın oldu.

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