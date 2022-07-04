Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 2 şehit

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca; Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün de Pençe-Kilit bölgesinde şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Acı haber baba evine verildi

Şehidin, Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal’a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal’ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal’ın vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi.

İkinci şehit haberi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesişnde bir askerin daha şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 21 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.