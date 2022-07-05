Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Werhorst İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri...

Beşiktaş’ın uzun süredir görüştüğü Hollandalı forvet Wout Werhorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcu Atatürk Havalimanı’nda ilk sözlerini söyledi ve “Burada olmak çok güzel” dedi.

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İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.

Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.

Weghorst'un ilk sözleri;

Beşiktaş’ın uzun süredir görüşme halinde olduğu golcü oyuncu Wout Weghorst, İstanbul’a geldi. Golcü futbolcuyu 100’ün üzerinde Beşiktaş taraftarı karşıladı. Terminal çıkışında taraftarların karşılaması sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen Weghorst, burada yaptığı kısa açıklamada “Burada olmak çok güzel. Biliyorum çok uzun süredir bekliyorlardı. Biraz zaman aldı ama gerçekten çok güzel burada olmak” ifadelerini kullandı. Beşiktaşlı yetkililerin karşıladığı Weghorst, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Sağlık kontrollerinin ardından statta tanıtım filmi çekilecek olan golcü futbolcu, takımın Avusturya kampına ise daha sonra katılacak.