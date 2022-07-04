BIST 2.406
DOLAR 16,81
EURO 17,52
ALTIN 976,56
HABER /  DÜNYA

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı

NATO, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülkenin temsilcilerinin Belçika’daki NATO Karargahı’nda yetkililerle bir araya gelerek katılım müzakerelerini tamamladığını açıkladı.

Abone ol

Türkiye’nin İspanya’nın başkenti Madrid’de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO'ya davet edilmişti.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın temsilcilerinin Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda NATO yetkilileriyle bir araya geldiği ve NATO’ya katılım müzakerelerini tamamladığı ifade edildi. Açıklamada, “Her iki ülke de NATO üyeliğinin siyasi, yasal ve askeri yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirme isteğini ve kabiliyetini resmen teyit etti” denildi.

Görüşmelerde Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve Savunma Bakanı Antti Kaikkonen’in, İsveç heyetine ise Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, NATO ve iki ülke arasındaki müzakerelere ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach’in başkanlık ettiği ifade edildi. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından yarın NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalayacağı aktarılan açıklamada, katılım protokollerinin daha sonra ulusal prosedürlerine göre onaylanmak üzere tüm NATO üyesi ülkelere gönderileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması: "Bu hikaye böyle olmamalıydı"
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması: "Bu hikaye böyle olmamalıydı"
Kur'an yakan İslam karşıtlarının içinde olduğu araç takla attı
Kur'an yakan İslam karşıtlarının içinde olduğu araç takla attı
Aksaray’da korkunç kaza: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi
Aksaray’da korkunç kaza: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 kişi tutuklandı
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 kişi tutuklandı
Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İmzayı attı, işte ilk sözleri...
Trezeguet resmen Trabzonspor'da! İmzayı attı, işte ilk sözleri...
Yargıtay'dan emsal karar: Metrekare hilesi yapanlar yandı
Yargıtay'dan emsal karar: Metrekare hilesi yapanlar yandı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 2 şehit
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 2 şehit
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye'nin iadesini istediği Amineh Kakabaveh, İsveç'te kriz çıkardı
Türkiye'nin iadesini istediği Amineh Kakabaveh, İsveç'te kriz çıkardı
Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri ve maç takvimi
Süper Lig fikstürü belli oldu! İşte derbi tarihleri ve maç takvimi