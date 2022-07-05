Bedelli askerlik ücretine yapılan zam açıklandı

Bedelli askerlikte ücret, 6 aylık enflasyonla birlikte güncellenerek 80 bin 64 TL'ye yükseltildi.

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Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşları zamlanırken, bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlendi.

Memur ve memur emeklileri yüzde 41.69 oranında zam alırken, SGK ve Bağkurlular yüzde 42.35 oranında zam aldı.

Bedelli askerlik ücretine gelen zam da netleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Temmuz-Aralık 2022 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre, bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,333603 olarak belirlendi.

Bedelli askerlikte yeni ücret 80 bin 64 TL

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira olarak belirlendi.

Hesaplama formülü ise şöyle:

240000 x 0,333603= 80.064