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İstanbul'da faciadan dönüldü! Üsküdar’da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

İstanbul'da faciadan dönüldü! Üsküdar’da inşaat alanında çökme: 3 bina tahliye edildi

İSTANBUL Üsküdar’da inşaat çalışma alanında çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgedeki 3 bina tahliye edildi.

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Çökme, Üsküdar Kısıklı Hacı Arif Bey sokak ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanının Hacı Arif Bey sokak kısmında yol göçtü. Göçme sonrası 3 bina tahliye edildi. Polis ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinde çalışma işlemleri sürüyor. İnşaat alanında oluşan çökme sonrası polis ekipleri, çökme olan alandaki 3 binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

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