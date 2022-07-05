BIST 2.406
DOLAR 16,80
EURO 17,53
ALTIN 977,58
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı saati değişti

Fenerbahçe ile Hull City hazırlık maçı saati değişti

10 Temmuz’da Sakarya'da hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasında saat değişikliği yaşandı. Karşılaşmanın 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

Abone ol

İngiltere Championship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile Sakarya'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Pazar günü yapılacak olan karşılamada saat değişikliğine gidildi. Sarı-lacivertli takım, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Kaybolan inekleri aramaya çıkan 2 kız kardeş hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Mahkemelik oldular
Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Mahkemelik oldular
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara dair 'son' uyarı
RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlara dair 'son' uyarı
İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı
İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım müzakerelerini tamamladı
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması: "Bu hikaye böyle olmamalıydı"
Acun Ilıcalı'dan flaş Mesut Özil açıklaması: "Bu hikaye böyle olmamalıydı"
Kur'an yakan İslam karşıtlarının içinde olduğu araç takla attı
Kur'an yakan İslam karşıtlarının içinde olduğu araç takla attı
Ormanı 'keyfi' için yakan şüpheli tutuklandı
Ormanı 'keyfi' için yakan şüpheli tutuklandı
Aksaray’da korkunç kaza: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi
Aksaray’da korkunç kaza: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 kişi tutuklandı
'Demir Yumruk' operasyonunda Erol Evcil dahil 5 kişi tutuklandı