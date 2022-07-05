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ABD Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldüren İsrail'i akladı İsrail rahat nefes aldı

ABD Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldüren İsrail'i akladı İsrail rahat nefes aldı

ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İsrail'i doğrudan suçlayıcı ifade kullanmamasının İsrail'e rahat nefes aldırdığı belirtildi.

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İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Filistin yönetiminin, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşun üzerinde yapılan adli incelemelerin sonucunu kabul etmediği ancak bu sonucun İsrail'i rahatlattığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Yair Lapid, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, inceleme sonucunun Ebu Akile'nin vefatından sorumlu olanları belirlemenin mümkün olmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Lapid, İsrail ordusunun, Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistinlilere yönelik operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise televizyonda yaptığı ve Twitter hesabından yayımladığı konuşmasında, Ebu Akile'nin ölümünden "siviller arasında faaliyet gösteren ve olay sırasında İsrail askerlerine ateş açan Filistinli silahlı kişilerin sorumlu olduğunu" söyledi.

Gantz, "laboratuvar incelemesine rağmen, kesin sonuca ulaşmak mümkün olmadı" ifadesini kullandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise ABD'li bir uzmanın Kudüs'te İsrail polisine ait bir laboratuvarda, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşun ve ateşlendiği silah üzerinde inceleme yaptığını duyurdu.

Filistin yönetimi, söz konusu kurşunu Amerikalılara teslim etmişti.

ABD, Filistinli gazetecinin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugün konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik yürütülen adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini ancak Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.​​​​​​​

Sözcü Price, "Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı.” ifadelerini kullanmıştı.

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi
Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Filistin Başsavcılığı'nın yanı sıra ve çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonucun aksine İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.​​​​​​​

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