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Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Korkutan artış

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Korkutan artış

 Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı. Uzmanlar yeni dalgaya karşı uyarıyor.

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Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.

İllere göre aşı oranı
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

TTB'den dikkat çeken koronavirüs uyarısı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşanması üzerine hükümete çağrıda bulundu. TTB’den yapılan açıklamada, “COVID-19 vaka sayılarında artış görülmektedir. Başta riskli yurttaşlar olmak üzere durma noktasına gelen aşılanma çocukları da kapsayacak şekilde başlatılmalı, kapalı ortamlarda maskeye geri dönülmeli, testler artırılmalı, veriler test sayılarıyla birlikte günlük paylaşılmalıdır” denildi.

Bilim Kurulu üyesi uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Yavuz, İstanbul'da yaz aylarıyla birlikte yeni bir dalga başladığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da da yazla birlikte yeni dalga başladı. Geçen yaz TR'de yaklaşık 1 milyon kişi hastalanmış,10 bin kişi ölmüş. Bir milyon yerine 500 bin kişi hastalanırsa,5000 kişi ölmeyecek:Eksik aşılarınızı yaptırın, kapalı yerlerde maske takın derim ben.

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