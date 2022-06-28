Yaz aylarında daha çok artan bu hastalığa dikkat! Türkiye'de her 5 kadından birinde var
Beyinde yaşanan kimyasal değişim sonucu ortaya çıkan ve yaz aylarında daha fazla artan migren hastalığı ile ilgili Dr. Armağan Uysal alınabilecek önlemleri ve hastalığın tedavisine dair detayları bizlerle paylaştı. Dr. Uysal, migren rahatsızlılığının tedavi edilmediği taktirde kişinin yaşam kalitesini düşüreceğini söyledi.
Nöroloji Uzmanı Doktor Armağan Uysal, özellikle kadınlarda çok sık görülen migren hastalığının tedavisi ile ilgili bilgilerini bizlerle paylaştı. Türkiye'de her 5 kadından birinin ve her 10 erkekten birinin migren hastası olduğunu söyleyen Dr. Armağan Uysal, migrenin tedavi edilmediği takdirde kişinin yaşam kalitesine ciddi zarar verebileceğini söyledi.
Migrenin beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu ortaya çıkan özel bir baş ağrısı türü olduğunu belirten Uysal, “Ağrı genellikle başın bir yarısından başlar, şiddetlidir, zonklayıcıdır, en az 4 saat olacak şekilde uzun sürer ve beraberinde; mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku, dokunmaya artmış hassasiyet eşlik eder. Bu hastalık ülkemizde ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk 10 hastalık arasındadır.
Ülkemizde çocuk ve ergenlerin onda birinde ve gençlerimizin beşte birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunmaktadır. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı tetikleyiciler, migren ataklarını ortaya çıkaran beyin kimyasallarının salgılanmasına yol açar. Hormonlar, açlık, stres, uyku düzeni bozukluğu, çeşitli besinler, su tüketiminin yeterli olmaması, iklim değişiklikleri, ışık-ses-koku açısından uygun olmayan çevre koşulları bu tetikleyicilerden bazılarıdır” dedi.
Acil müdahale listesinde
Migren tedavisinin beyindeki kimyasallara yönelik müdahaleleri içermedikçe başarılı olmayacağını söyleyen Uysal, “Hastanın bilinçlenmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı müdahaleler ile migren tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sülük, hacamat, homeopati gibi bilim dışı uygulamaların ispat edilmiş hiçbir katkısı yoktur.