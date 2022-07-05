BIST 2.411
DOLAR 16,94
EURO 17,59
ALTIN 981,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya ve Suriye kolu PYD/YPG’ye yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 1 şüpheli yakalanırken, baskında örgütsel dokümanlara ve paralara el konuldu.

Abone ol

Bölücü terör örgütü PKK/KCK ve onun Suriye uzantısı PYD/YPG’ye yönelik yurt dışında ve yurt içindeki operasyonlar aralıksız devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bölücü örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, kırsalda ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdikleri belirlenen 9 PKK/PYD mensubunun İstanbul’da olduğu saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında 9 örgüt üyesinin yakalanması için 11 ilçede 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 350 Euro ve 3 bin lira para ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında Sultangazi'de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak'ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan baskında, binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarılarına rağmen açılmadı. Evden çıkan olmayınca özel harekat timleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı. Kaçan şüphelinin peşine düşen polis, bir süre şüpheliyi kovaladı.

Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Almanya'da FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat itiraflarıyla sarstı: Gizli bir gündemimiz var
Almanya'da FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat itiraflarıyla sarstı: Gizli bir gündemimiz var
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var
6'lı Masa'dan 3 soruluk anket: Liderler, partiler ve şehrin önde gelenleri! 'Abdullah Gül değil'
6'lı Masa'dan 3 soruluk anket: Liderler, partiler ve şehrin önde gelenleri! 'Abdullah Gül değil'
Vedat Bligin'den flaş EYT açıklaması! Ayrıntılar netleşiyor EYT'de öne çıkan formül
Vedat Bligin'den flaş EYT açıklaması! Ayrıntılar netleşiyor EYT'de öne çıkan formül
İstanbul'da kan donduran olay! Ev sahibi kiracıyı silahla rehin alıp tehdit etti: Seni öldüreyim mi?
İstanbul'da kan donduran olay! Ev sahibi kiracıyı silahla rehin alıp tehdit etti: Seni öldüreyim mi?
Kadir Şeker yeniden hakim karşısında! Tahliye olabilecek mi?
Kadir Şeker yeniden hakim karşısında! Tahliye olabilecek mi?
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Korkutan artış
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı! Korkutan artış
Bayrampaşa'da feci kaza! Önce bariyerlere çarptı takla atıp işçilerin üzerine savruldu
Bayrampaşa'da feci kaza! Önce bariyerlere çarptı takla atıp işçilerin üzerine savruldu
ABD Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldüren İsrail'i akladı İsrail rahat nefes aldı
ABD Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldüren İsrail'i akladı İsrail rahat nefes aldı