Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?

Son günlerde son klibi ve şarkısı Karakol ile konuşulan bir kesimin tepkisini çeken şarkıcı Mabel Matiz'in hayatı da merak konusu oldu. Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz 36 yaşında ve Mersin Erdemli doğumlu. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur. Peki Mabel Matiz'in sevgilisi var mı, kardeşi ve anne ve babası kimdir?

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Şarkıcı Mabel Matiz son günlerin en çok konuşulan ve araştırılan isimlerinden birisi oldu. Şarkısı Karakol ve çektiği klip ile günlerce konuşulan ve bazı kesimin tepkisini çeken Mabel Matiz kimdir, aslen nereli ve gerçek adı nedir soruları da merak edildi. 36 yaşında olan Mabel Matiz'in gerçek adı Fatih Karaca'dır. Asıl mesleği de diş doktoru olan Mabel Matiz'in en büyük hayali şarkıcı olmaktır. Verdiği bir röportajında küçükken yoğun kekeme olan Mabel Matiz'in şarkıcı olacağım dediğinde herkesin güldüğünü açıklamış ve hayalimi gerçekleştirdim demiştir. Adı, Kumral Ada Mavi Tuna romanında yer alan "Tuna" karakterinin takma adı "Mabel" ve "çok sarhoş, düşkün kimse" anlamlarına gelen Eski Yunanca kökenli kelime matizin birleşiminden oluşur. Peki Mabel Matiz'in sevgilisi var mı, kardeşi ve anne ve babası kimdir?

Mabel Matiz, kimlikteki adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985'te Mersin'in Erdemli ilçesinin Tömük kasabasında ev hanımı Maya Karaca ile tır şoförü ve Kıbrıs Gazisi Ali Karaca'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukken yoğun olarak yaşadığı kekemelik, kendini ifade edememe durumu onu, yazmaya teşvik etmiş ve bu durum onu yeni ifade arayışlarına götürerek müziğe, edebiyata ve şarkı söylemeye yöneltmiştir.

Çocukluk yıllarını, kendisine müzikal anlamda çok katkısı olduğunu ifade ettiği Erdemli'de geçirmiştir. Çocukluğu ve ilk gençliği boyunca ağırlıklı olarak 80'ler ve 90'lar Türkçe Pop müziği dinlemiştir. Bu dönemlerde en çok dinlediği şarkı Sezen Aksu'nun "Şinanay" isimli parçası olmuştur. Lise ikinci sınıftayken (2001-2002) Yunus Emre'nin hayatını konu alan bir tiyatro oyununda başrol oynamış ve bu oyunun hazırlık çalışmaları sayesinde bir yıl boyunca kekemeliğini kontrol altına almayı öğrenmiştir.

Üniversite eğitimini ise 2003-2008 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde almıştır. İlk müzik çalışmalarını üniversite yıllarında gerçekleştirmiş ve 2005 yılında tıp fakültesinden arkadaşı Duygu Has'la birlikte, akustik duo olarak değerlendirilebilecek cover grubunu kurmuştur. İlk şarkılarını yine 2005'te yazmaya başlamıştır. Bunlardan en belirgin olanı 2007 yılında yazdığı ve sonradan ilk albümünün çıkış şarkısı olacak olan "Arafta"dır. Sanatçı 2008'de, dönemin aktif müzik platformu olan Myspace'te bir sayfa açarak gitar - vokal olarak kaydettiği şarkılarının ilk demolarını burada anonim olarak yayınlamıştır.

Mabel Matiz adını, gerçek kimliğini saklamak için kullanmış ve uzun süre sayfada kendi hakkında başka hiçbir bilgiye yer vermemiştir. Myspace'te yayınlanan ilk şarkıları kısa sürede viral olarak yayıldı ve internette ses getirmeye başladı. Bu viral etkileşimler onu ilk solo albümü sürecine götürdü. 2008-2010 yıllarında iki yıl boyunca profesyonel olarak diş hekimliği yaptı. 2010 yazında, hayatına yalnızca müzikle devam etmek istediğine emin olduğu bir gün mesleğini aniden bırakma kararı aldı. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisansa başladı.

2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te yarıda bırakmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi olan babası Ali Karaca 22 Şubat 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Erdemli'de ölmüştür. Vefatı öncesi babasının anısına "Babamı Beklerken" şarkısını yazmış, bu şarkının yer aldığı albüm olan Maya ise Mabel Matiz'in annesinin adını taşımaktadır.