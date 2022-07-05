Rusya, Donbas'ta ilk hedefine ulaştı! Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

RUSYA'nın Ukrayna’ya yönelik harekâtının 131’inci gününde, Donbas bölgesinin önemli bir bölümünü oluşturan ve Rus yanlısı ayrılıkçıların yoğun olarak yaşadığı Lugansk, Rusya’nın kontrolüne geçti. Lugansk’tan çekilen Ukrayna ordusu ise Donbas’ın ikinci parçası olan Donetsk için savunmaya hazırlanıyor. Öte yandan Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Lugansk bölgesinin tamamen kontrol altına alındığı haberi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından önceki gün Vladimir Putin’e rapor edildi. Cephedeki kritik gelişmenin ardından açıklama yapan Ukrayna’nın Lugansk OHAL Valisi Sergey Gayday, yenilgiyi kabul ederek, “Evet, Lugansk bölgesi el değiştirdi ancak Ruslar yine de bölgenin tamamını kontrol etmiyor. Geriye Belogorovka köyü kaldı. Askerlerimiz bu köyden henüz çekilmeyerek direnişi sürdürüyorlar. Amacımız Lugansk’tan sonra Donetsk bölgesine yönelecek olan Rus güçlerine karşı yeni cephe hattında gerekli savunmayı hazırlamak. Donetsk ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanınca bu köyden de kuvvetlerimizi çekeceğiz” dedi.

Gayday, “Ruslar sayı ve ateş gücü olarak bizden yaklaşık 10 misli daha kuvvetli. Lugansk bölgesinde şehir ve kasabaları yerle bir ederek ilerlediler. Biz ise sivil halkı düşünmek zorunda kaldığımız için çoğu zaman kendimiz geri çekilmeyi tercih ettik” diye konuştu.

Zelenskiy: Geri alacağız

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, “Ruslara karşı savaşımız bitmedi. Batı’dan uzun menzilli silahlar elimize ulaştığında işgal edilen topraklarımızı geri almak için karşı saldırılar başlatacağız” dedi.

Hedef Donetsk'i almak

Askeri gözlemciler, Rusların Lugansk bölgesinden sonra tüm gücünü Donetsk üzerine yoğunlaştıracağını kaydetti. İlk kuşatılacak şehirler ise Slavyansk ve Krematorsk olarak gösteriliyor. Rus kuvvetlerinin bu iki şehre saldırmasından önce Ukrayna ordusuna gerekli silahların ulaşmaması durumunda, tüm Donbas bölgesinin ağustos ayı sonuna kadar Rusya’nın eline geçebileceği iddia ediliyor.

Zelenskiy'den Türkiye açıklaması

Zelenskiy Ukrayna'nın Ukrayna limanlarından tahıl ihracatına garanti sağlamak için Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) ile görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Gemiler için güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirten Ukrayna lideri konuyla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 'doğrudan' temas halinde olduklarının altını çizdi.

Zelenskiy, BM'nin 'moderatör olarak değil, lider bir rol oynadığını' belirtti.

NATO'dan Türkiye'nin rolüne övgü

Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin doğrudan bir sonucu olan küresel gıda krizinin de toplantıda ele alındığını söyleyerek, "Gıda fiyatları rekor seviyelere ulaşıyor. Birçok ülke önemli miktarda buğday ve diğer gıdaların ithalatı konusunda Ukrayna'ya bağımlı. Müttefikler krizi hafifletmek ve Ukrayna'dan tahıl almak için çabalıyor" demişti.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle oluşan gıda kriziyle mücadele konusunda Türkiye'nin rolüne değinen Stoltenberg şu ifadeleri kullanmıştı;

'NATO müttefikleri Ukrayna'dan yiyecek ve daha fazla tahıl çıkarmaya çalışmak için çabalar sarf ediyor. Bu konuda Türkiye, temelde bazı anlaşmaları kolaylaştırmaya çalışıyor. Ayrıca Yunanistan da Ukrayna'dan tahıl almak için gemilerle hizmet vermeye hazır olduklarını duyurdu.'

Kaynak: Hürriyet