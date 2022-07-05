Selahattin Demirtaş muhalefete akıl verdi: Seçim en az 80'e 20 kazanılır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem muhalefete hem de kendi partisine çağrı yaparak "Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır" dedi.

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Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılarla geçirdi. HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi toplanırken, aynı gün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'altılı masa'yı oluşturan siyasi partiler beşinci kez bir araya geldi.

Kongrede HDP, muhalefet partilerine eleştiride bulunup "Kendi adayımızla girmeyi değerlendiririz" mesajını verdi.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden T24'e yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem partisi HDP'ye hem de muhalefete seslendi.

Ortak çözüm projeleri

İktidarın olgularla değil algılarla siyaset yaptığını belirten Demirtaş, muhalefetin bu algıları kırması gerektiğine değindi. Demirtaş bu noktada 'ortaklaşmaya' vurgu yaptı: "Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var; AK Parti tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda. Bu durumu aşacak ortak stratejiler üzerinde çalışılmalıdır. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla saha çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır."