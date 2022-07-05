BIST 2.412
DOLAR 16,95
EURO 17,61
ALTIN 982,80
HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş muhalefete akıl verdi: Seçim en az 80'e 20 kazanılır

Selahattin Demirtaş muhalefete akıl verdi: Seçim en az 80'e 20 kazanılır

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem muhalefete hem de kendi partisine çağrı yaparak "Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır" dedi.

Abone ol

Muhalefet partileri pazar gününü kongre ve toplantılarla geçirdi. HDP'nin 5'inci Olağan Kongresi toplanırken, aynı gün öğle saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde 'altılı masa'yı oluşturan siyasi partiler beşinci kez bir araya geldi.

Kongrede HDP, muhalefet partilerine eleştiride bulunup "Kendi adayımızla girmeyi değerlendiririz" mesajını verdi.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden T24'e yazan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem partisi HDP'ye hem de muhalefete seslendi.

Ortak çözüm projeleri
İktidarın olgularla değil algılarla siyaset yaptığını belirten Demirtaş, muhalefetin bu algıları kırması gerektiğine değindi. Demirtaş bu noktada 'ortaklaşmaya' vurgu yaptı: "Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var; AK Parti tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda. Bu durumu aşacak ortak stratejiler üzerinde çalışılmalıdır. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla saha çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın
Foto Galeri Sonar'ın başkan anketinin sonuçları bomba! AK Parti ve CHP saflarından birincilere bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşlar artık ucuza yöneliyor... Son bir yılda otomobil fiyatları yüzde 130 arttı
Vatandaşlar artık ucuza yöneliyor... Son bir yılda otomobil fiyatları yüzde 130 arttı
Trabzon'da işçinin akıllara durgunluk veren ölümü! Soruşturma başlatıldı
Trabzon'da işçinin akıllara durgunluk veren ölümü! Soruşturma başlatıldı
İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı
İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Rusya, Donbas'ta ilk hedefine ulaştı! Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Rusya, Donbas'ta ilk hedefine ulaştı! Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var
6'lı Masa'dan 3 soruluk anket: Liderler, partiler ve şehrin önde gelenleri! 'Abdullah Gül değil'
6'lı Masa'dan 3 soruluk anket: Liderler, partiler ve şehrin önde gelenleri! 'Abdullah Gül değil'
Mabel Matiz aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir? Mabel Matiz kardeşi var mı?
Mabel Matiz aslen nereli kaç yaşında anne ve babası kimdir? Mabel Matiz kardeşi var mı?
Vedat Bligin'den flaş EYT açıklaması! Ayrıntılar netleşiyor EYT'de öne çıkan formül
Vedat Bligin'den flaş EYT açıklaması! Ayrıntılar netleşiyor EYT'de öne çıkan formül
İstanbul'da kan donduran olay! Ev sahibi kiracıyı silahla rehin alıp tehdit etti: Seni öldüreyim mi?
İstanbul'da kan donduran olay! Ev sahibi kiracıyı silahla rehin alıp tehdit etti: Seni öldüreyim mi?