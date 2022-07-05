Kırklareli'nde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölen ve yaralılar var
KIRKLARELİ'NDEN feci bir kaza haberi geldi. Bodrum'a giden İbrahim Güner idaresindeki yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken yaralılar olduğu bildirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.