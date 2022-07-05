Kerem Fırtına kimdir aslen nereli, kaç yaşında? Kerem Fırtına dizileri

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Eren Eylül karakterine hayat veren oyuncu Kerem Fırtına HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi. Bu gelişmenin ardından Kerem Fırtına yeniden merak konusu oldu. Peki Kerem Fırtına kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Kerem Fırtına dizileri

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Bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, HDP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde Danışma Kurulu'na girdi. Teklif götürülen 43 isimden biri olan Fırtına, geçtiğimiz günlerde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la da bir araya gelmişti. Peki Kerem Fırtına kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Kerem Fırtına dizileri

Kerem Fırtına, geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Girişimci Merkezi'nde düzenlenen "Diyarbakır Sinema Buluşması"na katıldı.

Diyarbakır'da cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Paylaşımına, "Ne diyebilirim ki. Buluşmaların en kıymetlisi" notunu düşen Fırtına, dün de HDP'nin kritik listesinde yer buldu. Kerem Fırtına'nın katıldığı buluşmada kürt sorununun çözümüne katkı sunmak isteyen isimler adı altında bir danışma kurulu oluşturuldu. Oyuncuda bu listede yer aldı.

HDP'nin danışma kurulunda Kerem Fırtına haricinde Erdoğan Aydın, Ayşe Erzen, Akın Birdal, Ahmet Türk, Ali Bayramoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık gibi isimler de yer aldı.

Kerem Fırtına kimdir: Kerem Fırtına, 23 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İstanbul 'da tamamladı. Lise yıllarında tiyatroya merak saran Kerem Fırtına, oyuncu okulunda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1999 yılında Kenan Evren Anadolu Lisesini tamamladı, aynı sene İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan (1999) sonra Şahika Tekand Studio Oyuncularından 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Bir süre radyo tiyatrosu yaptı. Bir arkadaşının yaptığı oyunculuk başvurusuna tesadüfen eşlik etmesiyle Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz ve dizinin o zamanki yönetmeni Osman Sınav ile tanıştı ve dizide oynamaya başladı.

2000 yılında TRT'de Martılar ve İstanbul adlı TV filminde oynadı, aynı zamanda o filmin senaryo asistanlığını da yaptı. Ardından Üvey Baba adlı dizinin son bölümlerinde boy gösterdi. Oyunculuk alanında ismini Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Eren Eylül rolü ile duyurdu ve büyük bir çıkış yaptı.

2015 yılında reyting rekoru kıran Karadayı dizinde oynadığı "Savcı Adnan" rolüyle daha çok tanındı. Son olarak Kiralık Aşk dizisinde "İsmail " rolüyle oyunculuk performansını sergilemektedir. Sanatçı, halen Pana Film'de oyuncu ve cast direktor asistanı olarak çalışıyor.

DİZİ VE FİLMLERİ

Esrarlı Gözler

Üvey Baba

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi Terör

Kollama

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Kiralık Aşk

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi

Son Çıkış

Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi

Karadayı

Aşk Ağlatır

Fatmagül'ün Suçu Ne?

Konak

Oda

Martılar ve İstanbul