BIST 2.411
DOLAR 16,94
EURO 17,59
ALTIN 981,72
HABER /  DÜNYA

Siber saldırılar İran'ı felç etti Tahran harekete geçti

Siber saldırılar İran'ı felç etti Tahran harekete geçti

İran'ın siber saldırıları önlemek amacıyla bankacılık sistemine ülke dışından girişleri geçici olarak engellediği bildirildi.

Abone ol

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin bankacılık sistemine dışarıdan erişim geçici olarak kesildi.

Kısıtlamaların, siber tehditlerin engellenmesi için yetkili makamların tavsiyesi üzerine uygulandığına işaret edilen haberde daha fazla bilgi verilmedi.

Son yıllarda İsrail'in suçlandığı bir dizi siber saldırıyla karşı karşıya kalan İran, aynı şekilde İsrail'e yönelik siber saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

İran'ın suçlandığı siber saldırıların sonuncusu, 14 Haziran'da İsrail merkezli siber güvenlik firması "Check Point Research" tarafından açıklamıştı. Açıklamada, bir kimlik avı saldırısında eski İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi dahil üst düzey İsrailli ve ABD'li yetkililerin hedef alındığı ve İranlı oldukları tahmin edilen bilgisayar korsanlarının bazı yetkililerin e-posta yazışmalarını ele geçirdiği aktarılmıştı.

İran'da ise son olarak 27 Haziran'da, Huzistan eyaletinde ülkenin en büyük çelik şirketlerinden biri siber saldırıya uğramış, saldırının ardından şirkete ait üç tesiste üretimin durdurulduğu açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Serdar Bileke kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Serdar Bileke kimdir, kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
İtalya'da tarihi kuraklık! Olağanüstü hal ilan edildi
İtalya'da tarihi kuraklık! Olağanüstü hal ilan edildi
Selahattin Demirtaş muhalefete akıl verdi: Seçim en az 80'e 20 kazanılır
Selahattin Demirtaş muhalefete akıl verdi: Seçim en az 80'e 20 kazanılır
Vatandaşlar artık ucuza yöneliyor... Son bir yılda otomobil fiyatları yüzde 130 arttı
Vatandaşlar artık ucuza yöneliyor... Son bir yılda otomobil fiyatları yüzde 130 arttı
Benzine kallavi zam geliyor! 6 Temmuz 2022 itibariyle 96 kuruş zam gelecek
Benzine kallavi zam geliyor! 6 Temmuz 2022 itibariyle 96 kuruş zam gelecek
İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı
İstanbul’da PKK/YPG’ye operasyon: 9 şüpheli yakalandı
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Mabel Matiz Türk mü aslen nereli? Mabel Matiz sevgilisi var mı, eşi var mı evlendi mi?
Almanya'da FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat itiraflarıyla sarstı: Gizli bir gündemimiz var
Almanya'da FETÖ'den ayrılan Vahdettin Polat itiraflarıyla sarstı: Gizli bir gündemimiz var
Rusya, Donbas'ta ilk hedefine ulaştı! Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Rusya, Donbas'ta ilk hedefine ulaştı! Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var
Bakan Soylu detayları açıkladı: 214 gözaltı kararı var