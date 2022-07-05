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Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti yürek yaktı! 'Şehit olursam bu fotoğrafımla...'

Pençe Kilit şehidi Enes Özgül’ün vasiyeti yürek yaktı! 'Şehit olursam bu fotoğrafımla...'

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Enes Özgül’ün vasiyeti ortala çıktı. Arkadaşına üniformalı fotoğraf atarak, “Şehit olursam bu fotoğrafla duyuru yaparsın abi" diyen ve yetiştirme yurdunda büyüyen şehit Enes Özgül'ün öğretmeninden son isteği ise yürekleri yaktı.

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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve bugün şahadet haberi verilen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti duygulandırdı.

Isparta Yetiştirme Yurdu'ndan ayrıldıktan sonra vatan sevdası için göreve başlayan Özgül'ün yetiştirme yurdundan bir arkadaşına göreve gitmeden önce attığı mesaj tüyleri diken diken etti.

Şehidin duygulandıran vasiyeti
Şehit Enes Özgül'ün 15 Ekim 2019 tarihinde arkadaşına askeri üniformalı fotoğrafını atarak, "Şehit olursam bu fotoğrafla duyuru yaparsın abi" dediği ortaya çıktı.

Öğretmenine Çocuk Esirgeme Kurumu vasiyeti gönderdi
Şehidin yetiştirme yurdundan öğretmenine de, "Ömer hocam kritik bir operasyona gireceğim Pençe-Kilit'te, sizden bir istirhamım şudur. Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün. Sizleri hep sevdim hocam ve her zaman sevmeye devam edeceğim. Hepiniz hakkınızı helal edin, hakkım varsa hakkım helal olsun" yazdığı öğrenildi. Şehidin vasiyeti sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

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