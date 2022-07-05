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HSK, FETÖ ile irtibatlı iki hakimi meslekten ihraç etti

HSK, FETÖ ile irtibatlı iki hakimi meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle iki hakimin meslekten çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre, Kozan Hakimi Yasin Kurt ile Şebinkarahisar Hakimi Ahmet Saka meslekten ihraç edildi.

Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Kurt ve Saka'nın, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü belirtilerek, ilgili mevzuat uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, HSK'nin, daha önce meslekten ihraç edilen Bursa hakimi Muhammet Emin Gürgen ile Eskişehir Cumhuriyet savcısıyken meslekten ihraç edilen Faruk Karahan'ın yeniden inceleme taleplerinin reddine, Şanlıurfa hakimiyken meslekten ihraç edilen İbrahim Özcan'ın yeniden inceleme talebine yönelik ise "karar verilmesine yer olmadığına" ilişkin kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

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