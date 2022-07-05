Asgari ücret sıralaması değişti Türkiye AB ülkesi Bulgaristan'ı geçti! Bakın kaçıncı olduk

Asgari ücrete yüzde 29 zamla birlikte Türkiye döviz cinsinde sadece Bulgaristan'ı geçti. Yeni zam oranıyla birlikte oluşan asgari ücret Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye son sıralarda yer almaya devam etti.

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Asgari ücret temmuz ayında gelen yüzde 29 zammın ardından net 5 bin 500 liraya; brüt ise 6 bin 471 liraya yükseldi.

Yüzde 29 zammın ardından Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden döviz cinsinden sadece Bulgaristan’ı geçti. Merkez Bankası’nın (TCMB) 1 Temmuz kuruna göre Türkiye’de aylık brüt asgari ücret 370 euroya yükseldi.

Tekrar Bulgaristan'ın gerisine düşebilir

Bulgaristan’da yılın ilk yarısında miktar 332 euroydu. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2022’nin ikinci yarısına dair ücretleri henüz açıklamadı. Temmuz sonunda yapılacak açıklamadan sonra Türkiye tekrar Bulgaristan’ın gerisine düşebilir.

Türkiye İstatistik Ofisi’nin (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 74’e dayandı. Hızla artan enflasyon karşısında ücretlilerin alım gücü düştü.

Asgari ücrete genellikle sene başında yılda bir kez zam gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ikinci yarısı için aylık net asgari ücretin 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını duyurdu.

Brüt asgari ücret ise 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya yükseldi. TCBM’nin 1 Temmuz kuruna göre net asgari ücret 286 euro, brüt ise 370 euro oldu

Eurostat her yıl ocak ve temmuz aylarında yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı için Avrupa ülkelerinde geçerli euro bazında brüt asgari ücreti açıklıyor.

Eurostat, 2022’nin ikinci yarısına dair ücretleri henüz açıklamadı; duyuru temmuz sonunda yapılacak. Türkiye’de yılın ikinci yarısında geçerli asgari ücret açıklandığından mevcut veriler üzerinden bir karşılaştırma yapmak mümkün.

Eurostat verilerine göre 2022’in ilk yarısında brüt asgari ücrette Türkiye tüm AB ülkelerinin gerisindeydi. Türkiye’de 2022’nin ilk altı ayında brüt asgari ücret 328 euro iken Bulgaristan’da 332 euroydu. Eurostat’ın açıkladığı ülkeler için Türkiye sadece Arnavutluk’u geride bırakmıştı.

Eurostat 2022 ikinci yarı ücretlerini henüz açıklamadı

Yüzde 29 zammın ardından brüt asgari ücret 2022’nin ikinci yarısında 370 euro oldu. Türkiye bu miktar ile sadece Kuzey Makedonya (359 euro), Bulgaristan (332 euro) ve Arnavutluk’u (248 euro) geride bıraktı. Eurostat’ın temmuz ayı sonunda yılın ikinci yarısına dair ücretleri açıklamasının ardından bu sıralama Türkiye aleyhine değişebilir.