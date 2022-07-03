Asgari ücret zammıyla birlikte hepsine zam geldi! Emekli maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi...

Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldığını ve asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında bir zam daha yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan, tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisinden muaf tutulacağını da duyurdu. Bu zam ve yeni belirlenen asgari cüret tutarıyla birlikte birçok kalemde değişiklik meydana geldi.