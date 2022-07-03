Asgari ücret zammıyla birlikte hepsine zam geldi! Emekli maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi...
Asgari ücret Temmuz ara zammıyla net 5 bin 500 TL'ye yükseltiydi. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk artışla birlikte birçok kalemde de değişiklik meydana geldi. Emekli maaşı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primi, engelli aylığı... İşte, kalem kalem tam liste!...
Asgari ücrete yüzde 30'luk zam yapıldığını ve asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye yükseldiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayında bir zam daha yapılacağının müjdesini verdi. Erdoğan, tüm ücretlerden asgari ücrete kadar olan kısmın gelir vergisinden muaf tutulacağını da duyurdu. Bu zam ve yeni belirlenen asgari cüret tutarıyla birlikte birçok kalemde değişiklik meydana geldi.
İşsizlik maaşı ne kadar zamlandı?
Çalışanların aldıkları maaşın ortalama yüzde 40'ı kadarı 'işsizlik maaşı' olarak ödeniyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle birlikte değişti. Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı en düşük 2561 lira, en yüksek de 5123 lira şeklinde oldu.
GSS pirimine ne kadar zam geldi?
SGK, 2022'de Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini aylık 150,12 lira olarak belirlemişti. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte yeni GSS primi 195 lira oldu.
65 yaş aralığı
En son 65 yaş aylığı, 1296 TL olarak belirlenmişti. Yeni belirlenen asgari ücretle birlikte 65 yaş aylığı 1684 lira şeklinde oldu.