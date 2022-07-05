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Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi

Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi

Fenerbahçe'nin şimdilik Lemos, Caulker ve Meyer dışında gözden çıkardığı futbolcu olmazken, yönetim teknik direktör Jesus'un talebi doğrultusunda Samatta'yı tutma kararı aldı.

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Fenerbahçe yönetimi, UEFA'nın finansal fair play kısıtlamalarını gevşetmesi ve gelirlerin artmasıyla kadroyu koruma konusunda elini hayli güçlendirdi.

Kim Min-Jae için gelen teklifleri reddeden sarı-lacivertliler, Avrupa'nın gündemine gelen Serdar Dursun, Zajc, Crespo, Pelkas, Szalai gibi oyuncularına da bu sezon şampiyonluğun önemini anlatarak takımda kalmaya ikna etti.

Fenerbahçe satış konusunda cimri davranacak. Sarı-lacivertliler Lemos, Caulker ve Meyer dışında hiçbir oyuncusunu gözden çıkarmış değil.

Samatta kalıyor
Teknik direktör Jesus'un talebi doğrultusunda Samatta'yı dahi kadroda tutan yönetim, Jesus oyuncuyla ilgili olumsuz karar verene kadar adım atmayacak.

Tisserand, Novak, Valencia gibi isimler için de bekleme kararı alındı ve şartlara göre hareket edilecek.

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