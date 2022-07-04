Ev sahipleri dikkat! Kira artış oranı Temmuz 2022 ne kadar oldu?

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre ise Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %138,31, aylık %6,77 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi. Böylelikle Temmuz 2022 kira artış oranı da belli oldu.