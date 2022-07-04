Ev sahipleri dikkat! Kira artış oranı Temmuz 2022 ne kadar oldu?
Evini kiraya verenler veya kirada oturanların en çok merak ettiği konuların başında kira artış oranları geliyor. Peki 2022 Temmuz ayında kira artış oranları ne kadar oldu?
Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira artış oranları da paralel olarak değişiyor. Başta ev sahibi ve kiracılar olmak üzere pek çok kişi 2022 Temmuz ayı kira artış oranlarını sorguluyor.
İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı ile ilgili bilgiler...
Bilindiği üzere kira artış oranı her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yıllık enflasyon rakamlarına göre belli oluyor.
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre ise Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %138,31, aylık %6,77 arttı Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %6,77, bir önceki yılın aralık ayına göre %61,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %138,31 ve on iki aylık ortalamalara göre %88,77 artış gösterdi. Böylelikle Temmuz 2022 kira artış oranı da belli oldu.