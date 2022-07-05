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Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı

Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı

 İSTANBUL Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı. B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsimsel şartlardan dolayı olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla havadan ve karadan denetim yapılıyor.

Bu kapsamda 3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen dron denetimleri sırasında Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığı tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi havadan helikopter desteğiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan araştırma sırasında ormanlık alanın kenarında şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. Yangını çıkardığından şüphelenilen B.N. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Araştırma sonucu B.N'nin anızda kaynak yaptığı sırada çıkardığı kıvılcımın yangına neden olduğu belirlendi.

Emniyette daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan şüpheli, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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