Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş

5 Haziran'da lise giriş sınavı olan LGS'ye giren öğrenciler sonuçlarını ve LGS puanlarını öğrendi. Öğrenciler için şimdi de lise tercihleri maratonu başladı. LGS lise tercih işlemleri 20 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler 10 okul tercih edebilecekler. Peki e okul üzerinden yapılan LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?

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LGS tercih kılavuzu ile ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. 5 Haziran’da düzenlenen LGS’ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tercih tarihleri duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre lise tercihleri 4 Temmuz’da başladı. LGS tercihlerinde adaylar sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler. İşte LGS 2022 tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı için tercih kılavuzunu da yayınladı. İşte adayların heyecanla bekledikleri o kılavuz...

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS tercihleri ne zaman bitecek, son gün ne zaman:

2022 Ortaöğretim Geçiş Tercih ve Yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Tercih dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

E okul lise tercihleri nasıl yapılır:

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

e-Okul nedir?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir.

Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir.

Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.

e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılır.

Karne notları ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntülenir.