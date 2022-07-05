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Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi

Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi

Anasınıfı kayıtları e okul üzerinden başladı. Çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen velilerin kayıtları MEB tarafından adrese dayalı olarak e okul ile gerçekleştirildi. 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olacağı okulları açıkladı. Peki, anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için hangi belgeler gerekli?

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Anaokulu kayıtları başladı mı, kaç gün sürecek ve anaokulu kayıt sonuçlarına nereden bakılır soruları merak konusu oldu. MEB tarafından anaokulu çağına gelmiş çocuklar adrese dayalı olarak okullara yerleştirildiler. Anaokulu e kayıt sorgulama işlemi e devlet ve e okul üzerinden yapılacak.  Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları kayıtları nasıl sorgulanır?

Anaokulu kayıtları başladı mı?
Anasınıfı kayıtları sorgulama ekranı E Okul üzerinden açıldı. Veliler e okula giriş yaptıklarında e devlet sistemine yönlendiriliyor. E Devlet üzerinden veli kendi TC kimlik numarası ve şifresini girerek öğrencinin gideceği okulu öğrenebilir. Kayıt işlemlerinin 12 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Çocuğunuzun sistemde kayıt olduğu okulu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E OKUL KAYIT SORGULAMA SAYFASI 2022

Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2021

Veliler kayıt aşamasında gerekli olan evrakları da araştırmaya başladı. Anaokulu kayıtlarında istenilen belgeler şöyle:

Başvuru formu

Dört adet fotoğraf

Aşı kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı Fotokopisi

İkametgah adresi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

Velinin çocuğunun kuruma kaydının yapılma talebini içeren dilekçe
Sağlık raporu (Çocuğun okula devam etmesinde bir sakınca yoktur ibaresi içeren)
Kan grubu kartı (fotokopisi)
Aşı kartı (fotokopisi)
Çocuğa ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)
Anneye ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Babaya ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)
Anne kimlik fotokopisi
Baba kimlik fotokopisi
Çocuğun kimlik fotokopisi

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