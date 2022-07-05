BIST 2.400
DOLAR 16,98
EURO 17,49
ALTIN 983,95
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Wout Weghorst transferini KAP'a bildirdi

 Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Almanya'da Wolfsburg formaları giyen 29 yaşındaki santrfor, bu yılın başında 12 milyon sterlin bonservis bedeliyle İngiltere'nin Burnley takımına transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 396 maçta 163 kez fileleri havalandırdı. Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyen Weghorst, 14 karşılaşmada 3 gol attı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da bir aşama daha tamamlandı
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Anasınıfı kayıt evrakları 2022 neler lazım tam kesin kayıt listesi
Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı
Beykoz'daki orman yangını! Sebebi belli oldu, gözaltına alındı
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Lise tercihi yapma ekranı, nereden yapılır? 2022 LGS tercih yapma ekranı TC ile giriş
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması! "En belirgin katkı..."
Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' açıklaması! "En belirgin katkı..."
Çayın tadı iyice kaçtı! Çay fiyatlarına iki ayda ücüncü kez zam geldi
Çayın tadı iyice kaçtı! Çay fiyatlarına iki ayda ücüncü kez zam geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı
Seyyanen Zam memur maaşlarına yapılacak mı Seyyanem zam ne zaman yapılı?
Seyyanen Zam memur maaşlarına yapılacak mı Seyyanem zam ne zaman yapılı?
Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi
Fenerbahçe'de 3 isim gözden çıkarıldı Samatta gelişmesi