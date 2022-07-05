Seyyanen zam nedir, gelecek mi, memurlara seyyanen zam ödenecek mi?

Milyonlarca memur ve emekli enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı zammını aldılar. Temmuz zamının netleşmesinin ardından memurlar seyyanen zam olacak mı sorusunun yanıtına yoğunlaştı. Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması için seyyanen zam beklentisinde olan memurlara zam yapılacak mi? Peki seyyanen zam nedir, memur maaşlarına ek zam yapılacak mı?

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Memur maaşlarına seyyanen zam gelip gelmeyeceği milyonlarca kamu personeli tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan memur zamlarına dair açıklalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve 2022 Temmuz ara zammında son durum haberimizde...

Seyyanen zam nedir: Türk Dİl Kurumu'na göre, 'seyyanen' kelimesinin anlamı "eşit olarak" şeklinde kabul görmektedir. Zarf görevi gören seyyanen, Arapça kökenli bir sözcüktür.

Son günlerde sık sık gündeme geken seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması demektir. Belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır fakat yüzdelik zam yapılması durumunda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam miktarı 100 TL ise, herkesin maaşı aynı tutarda artar. Bu sebeple seyyanen zam, düşük maaşlı çalışanlar için daha avantajlıdır çünkü alınan maaşa göre zam artmaz; eşit miktarda artış sağlanır.

Vedat Bilgin'den son seyyanen zam açıklaması: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından ortaya çıkan memur maaşlarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 41,69 olarak belirlenmesi sonrasında Memur-Sen'den açıklama geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 'enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılması' talebine istinaden konuya dair son durumu aktaran Bilgin, memur zammına ilişkin şunları söyledi:

"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Memur maaşına 300 ile 500 TL aralığında seyyanen zam yansıyacak. Devlet elini fazlasıyla taşın altına koydu, çalışanları enflasyona ezdirmedi. En düşük memur maaşı 7 bin 500 TL olacak. Türkiye Devleti çalışanlarını, emeklilerini korumak bilinciyle hareket etmektedir."