Anaokulu kayıt yaşı 2022 tablosu kaç aylıklar anaokuluna kayıt yaptırabilir?

Anasınıfı kayıtları e okul üzerinden başladı. Çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen velilerin kayıtları MEB tarafından adrese dayalı olarak e okul ile gerçekleştirildi. 1.sınıf ve 5.sınıf öğrencilerinin kayıt olacağı okulları açıkladı. Peki, anaokulu kayıtları başladı mı? Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anaokulu kayıtları için hangi belgeler gerekli?

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Anaokulu kayıtları başladı mı, kaç gün sürecek ve anaokulu kayıt sonuçlarına nereden bakılır soruları merak konusu oldu. MEB tarafından anaokulu çağına gelmiş çocuklar adrese dayalı olarak okullara yerleştirildiler. Anaokulu e kayıt sorgulama işlemi e devlet ve e okul üzerinden yapılacak. Peki, anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulları kayıtları nasıl sorgulanır?

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2021) itibarıyla hesaplanır.

10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki e-okul üzerinden çocuğunuzun doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

Anaokuluna başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç 2022: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İlkokula başlama yaşı gelen çocuk okula yazdırılmazsa para cezası var mı:

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır

Anaokulu kayıtları başladı mı?

Anasınıfı kayıtları sorgulama ekranı E Okul üzerinden açıldı. Veliler e okula giriş yaptıklarında e devlet sistemine yönlendiriliyor. E Devlet üzerinden veli kendi TC kimlik numarası ve şifresini girerek öğrencinin gideceği okulu öğrenebilir. Kayıt işlemlerinin 12 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. Çocuğunuzun sistemde kayıt olduğu okulu arayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

E OKUL KAYIT SORGULAMA SAYFASI 2022

Anaokulu kayıt için gerekli belgeler neler 2022

Veliler kayıt aşamasında gerekli olan evrakları da araştırmaya başladı. Anaokulu kayıtlarında istenilen belgeler şöyle:

Başvuru formu

Dört adet fotoğraf

Aşı kartı fotokopisi

Nüfus cüzdanı Fotokopisi

İkametgah adresi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar:

Velinin çocuğunun kuruma kaydının yapılma talebini içeren dilekçe

Sağlık raporu (Çocuğun okula devam etmesinde bir sakınca yoktur ibaresi içeren)

Kan grubu kartı (fotokopisi)

Aşı kartı (fotokopisi)

Çocuğa ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet)

Anneye ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)

Babaya ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet)

Anne kimlik fotokopisi

Baba kimlik fotokopisi

Çocuğun kimlik fotokopisi