Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanacak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Turu geçen takım bir üst turda büyük ihtimalle Milan ile eşleşecek. Peki, Beşiktaş - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek ve karşılaşma D-Smart 20. kanaldan canlı yayınlanacak.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için karşılaşmaya çıkacak. Rio Ave ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İtalya'nın Milan ile Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla karşılaşacak.

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N’Sakala, Dorukhan, Hasic, Oğuzhan, Mensah, Boyd, Larin