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Bekçilerin görev ve yetkileri açıklandı! Silah taşıma, kimlik sorma ve kontrol yetkisi

İçişleri Bakanlığı, Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkilerini ilk kez açıkladı. Açıklamada polis ile yetki kıyaslaması yapıldı. Buna göre bekçilerin silah taşıma, kimlik sorma, kontrol etme, suça el koyma, zor kullanma, yoklama ve muhafaza altına alma yetkisi bulunuyor.

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İçişleri Bakanlığı, polis ve bekçi yetki karşılaştırması başlığı altında görevlerini sıraladı.Önleyici ve adli yetkiler diye ikiye ayrılan görevlerde ilk olarak durdurma yetkisine yer verildi.Buna göre her iki mesleği yapanın da durdurma yetkisi bulunuyor.

Kimlik sorma ve yoklama yetkisi yine her ikisinin görevleri içerisinde yer alırken, önleme arama yetkisinden sadece polis sorumlu oluyor.

Sadece polisin yapacağı görevler
Denetim yapma yetkisi, istihbarat toplama, iletişimin tespiti, teknik araçla izleme yetkisi, bilgi alma yetkisi, adli arama ve el koyma yetkisi, olay yeri inceleme yapma yetkisi, parmak izi ve fotoğraf alma yetkisi, gözaltına alma yetkisi, kişilerin ikametgah ve iş adreslerinden ayrılmamalarını isteme yetkisi, teşhis yaptırma yetkisi, yer gösterme yaptırma yetkisi ve ifade alma yetkisi sadece polislerin yapacağı görevler içerisinde yer alıyor.

Hem bekçi hem de polis suça el koyabilir
Yoklama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi her iki mesleği icra edenin yapacakları görevler arasında bulunuyor.

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